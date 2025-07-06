Росавиация назвала ситуацию с отменой и задержкой рейсов управляемой

Росавиация сообщила, что работа отечественного воздушного транспорта остается под контролем. На 18:00 мск только в московском Шереметьево на прилет и вылет отменен 171 рейс, еще 56 числятся задержанными.

«У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На данный момент 5 аэропортов страны приостановили обслуживание авиарейсов: Пулково в Санкт-Петербурге, Грабцево в Калуге, Южный в Иваново, Донское в Тамбове, а также воздушная гавань Пскова.

Согласно сообщению Росавиации, Шереметьево и его крупнейший перевозчик “Аэрофлот” увеличили число работающих сотрудников. С 18:00 до 21:00 мск из воздушной гавани должно улететь 65 рейсов, 15 тыс. пассажиров проходят предполетные процедуры. Скопление пассажиров в терминале B ведомство объяснило разлетом рейсов на Дальний Восток, куда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, по данным Росавиации, отменены на прилет и вылет 90 рейсов, еще 37 остаются задержанными. В своем сообщении ведомство напомнило, что между Москвой и Санкт-Петербургом существует развитое железнодорожное сообщение.

Росавиация подчеркнула, что спорные моменты во взаимодействии перевозчиков и пассажиров должны решаться в пользу последних.