Федор Смолов написал заявление в полицию после драки в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов пожаловался на вымогательство после драки, которую он устроил в московском кафе. Это следует из его обращения, опубликованного в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

В соцсетях распространилось видео конфликта футболиста с двумя мужчинами в московском кафе сети «Кофемания». По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел 28 мая и Федор Смолов еще 11 июня выплатил пострадавшему 1 млн руб. компенсации. Как пишет канал, футболист выражал готовность увеличить эту сумму, но только в руки пострадавшему, а не мошенникам, вымогавшим у него 20 млн руб.

По словам Федора Смолова, он хотел компенсировать пострадавшему весь нанесенный ущерб, однако столкнулся с шантажом со стороны неизвестных. «Их нет на видео и они не имеют отношения к этой ситуации, — объяснил футболист. — Стали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации». В связи с этим футболист решил написать заявление в полицию.

Помимо этого Федор Смолов публично передал мужчине, пострадавшему от его рук, извинения и признал, что его поведение было неподобающим. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что 4 июля предполагаемым потерпевшим отказали в возбуждении уголовного дела на футболиста «за отсутствие состава преступления». По данным издания, им отказали из-за отсутствия у них травм и побоев.

В 2018 году в той же «Кофемании» на улице Большая Никитская Александр Кокорин и Павел Мамаев подрались с чиновником Минпромторга, сообщил телеканал «РЕН ТВ».