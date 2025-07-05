"Спорт-Экспресс": полиция не завела дело после драки футболиста Смолова в кафе

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после инцидента в кафе, в котором мог участвовать бывший нападающий сборной России Федор Смолов. По данным СМИ, в мае у футболиста произошел конфликт с посетителями кофейни в центре Москвы.

В соцсетях распространилась видеозапись с камеры наблюдения в заведении на Большой Никитской. РЕН ТВ сообщает, что речь идет о том же кафе, где в 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев дрались с чиновником Минпромторга. Тогда спортсмены получили реальные сроки лишения свободы.

Согласно видеозаписи, мужчина, похожий на господина Смолова, спорит с двумя посетителями, затем бьет их по лицу. По информации «МК», зачинщиком драки был именно бывший игрок «Краснодара». Источник издания заявил, что он якобы предложил другим посетителям выпить за него, но, получив отказ, начал вести себя агрессивно. Telegram-канал Baza пишет, что причиной был шум: якобы Смолов с друзьями слишком громко веселились, им поступило замечание от других посетителей. «Когда Смолов подошел извиниться, его начали оскорблять», — говорится в публикации.

Оппонентами спортсмена были, по данным «МК», бизнесмен и его сотрудник, которые пришли позавтракать перед поездкой на строительную выставку. Газета пишет, что один из них позже «получил медицинское заключение о том, что у него сломана челюсть».

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники сообщает, что 4 июля предполагаемым потерпевшим «было отказано в заведении уголовного дела за отсутствием состава преступления». Причиной, по данным издания, стало то, что «никто из них не получил травм или побоев». Также источник заявил, что им самим теперь «может грозить уголовное дело за вымогательство». По данным Telegram-канала Baza, мужчины якобы требовали от спортсмена крупную сумму денег за то, чтобы не обнародовать видеозапись.