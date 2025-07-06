Аэропорт Пулково приостановил работу

В работу петербургского аэропорта Пулково введены ограничения, сообщила Росавиация. С 17:00 мск воздушная гавань приостановила прием и отправку судов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

За предыдущие сутки в Пулково отменили и задержали более 120 рейсов. В московском Шереметьево — более 400. В аэропорту Строгино в Нижнем Новгороде введенные вечером 4 июля ограничения на взлет и посадку продержались 36 часов.