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Российские волейболистки выиграли международный турнир VTV Cup

Женская российская волейбольная команда «Корабелка» стала победительницей международного турнира VTV Cup, который прошел во Вьетнаме. В финале соревнований она в упорной борьбе, в пяти сетах обыграла вьетнамскую национальную сборную, в последнее время сильно прибавившую.

Особенно драматичным получился тай-брейк. «Корабелка» находилась на грани поражения: преимущество вьетнамской сборной доходило до трех очков — 9:6. Российской команде удалось довести укороченный сет до затяжного «баланса», взяв его со счетом 20:18.

Индивидуальные призы по итогам турнира достались четырем волейболисткам «Корабелки». Елизавета Пальшина была признана лучшей блокирующей, Ирина Филиштинская — лучшей связующей, Виктория Боброва — лучшей доигровщицей, а Елизавета Нестерова — самым ценным игроком.

Представители отечественного волейбола, в отличие от клубов из других игровых видов, в период изоляции находят возможность выступить в международных соревнованиях. Так, «Корабелка» выиграла вьетнамские соревнования во второй раз подряд, а в марте победителем сильного по составу мужского турнира в ОАЭ стало московское «Динамо».

Арнольд Кабанов

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