Неработающие пенсионеры в среднем получают 24 тыс. рублей

В России средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет чуть больше 24 тыс. руб. в месяц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Как уточняет агентство, с 1 января по 1 апреля средний размер выплат неработающим пенсионерам увеличился с 23,7 до 24 тыс. руб. В начале 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, социальные — на 14,75%.

По данным на 1 апреля, в России проживает 40,9 млн пенсионеров. Средний размер пенсий в стране составляет 23,5 тыс. руб.