В России в список террористов включены более 150 подростков

В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга находятся имена 155 подростков, подсчитало «РИА Новости». Всего в список включены около 18 тыс. человек.

В списке террористов числится один 14-летний подросток. Еще 23 несовершеннолетним, включенным в перечень, 15 лет. 46 человек — в возрасте 16 лет, 85 человек — в возрасте 17 лет.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет блокировку всех банковских счетов. Человек, включенный в список террористов и экстремистов, не может совершать финансовые операции на сумму более 10 тыс. руб. в месяц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экстремисты и дети».