Генпрокуратура требует изъять у Константина Струкова активы ЮГК

Генпрокуратура требует изъять у заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области, президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова активы золотодобывающего предприятия и еще десяти компаний. По информации ведомства, бизнесмен незаконно получил организацию под контроль, используя свое должностное положение, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Соответствующий иск Генпрокуратура подала в Советский районный суд Челябинска. В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. Ответчиками выступают Константин Струков и Александра Струкова. ПАО «ЮГК» выступает как третье лицо. Предварительное заседание назначено на 8 июля. Активы сейчас оформлены на дочь предпринимателя Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. Капитализация ПАО «Южуралзолото» превышает 180 млрд руб., ежегодная выручка — 54 млрд руб., а прибыль — 34 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ЮГК. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

Виталина Ярховска