Операторы дошли до точки

Операторы связи просят Минцифры ввести госрегулирование цен на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи. Сейчас между операторами и «Россетями» нет единства в том, как взимать плату за размещения и что считать точкой доступа. Минцифры, Минэнерго и ФАС должны решить проблему, которая, с одной стороны, повышает затраты операторов, а с другой — издержки энергетиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональные операторы связи просят Минцифры ввести госрегулирование цен на размещение ВОЛС на опорах электропередачи, что «создаст стабильные условия для развития качественных услуг», следует из письма Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР; включает более 150 компаний) в министерство от 1 июля, с которым ознакомился “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал, что более 20 подмосковных операторов связи судятся с «Россетями» из-за изменения порядка оплаты размещения оптоволоконных кабелей на опорах электропередачи. «Россети» считают «точкой доступа», с которой берется плата, кабель, операторы — одну опору, на которой может быть размещено несколько кабелей (см. “Ъ” от 7 мая).

В обращении также приводится ответ Минэнерго в адрес Минцифры от 31 января 2025 года, в котором Минэнерго предлагает считать «точкой доступа» «место крепления к опоре одной единицы подвески, кронштейна, оборудования… без учета количества подведенных к месту крепления магистральных или абонентских кабелей оператора связи» — то есть соглашается с трактовкой операторов связи. Госрегулирование цен на размещение ВОЛС необходимо, так как «ФАС не реагирует на изменение порядка расчета "Россетями"», считает глава АМОР Дмитрий Галушко. «Если в такой ситуации государство не будет регулировать цены напрямую, то региональные операторы будут вынуждены поднять цены, из-за чего они потеряют абонентов и в итоге будут вынуждены уйти с рынка»,— говорит он.

При этом 30 июня Михаил Мишустин поручил Минцифры с участием операторов связи до 17 ноября определить «справедливую плату за размещение на опорах линий электропередачи» и донастроить нормативное регулирование в этой сфере. В Минцифры “Ъ” сказали, что в рамках поручения премьер-министра ведут работу совместно с Минэнерго, ФАС, операторами и сетевыми компаниями, «в результате будет определена справедливая плата за размещение на опорах линий электропередачи». В ФАС и Минэнерго “Ъ” подтвердили проработку инициативы. В Минцифры добавляют, что «вопрос прозрачности и минимизации стоимости размещения на опорах ЛЭП крайне важен для отрасли» и что они «держат ситуацию на контроле».

«При установлении тарифов рассчитывается плата за каждый подвес, учитываются уровень напряжения ЛЭП и тип линии связи»,— объясняют в «Россетях». В компании говорят, что использование операторами нескольких мест крепления для размещения линий связи без оплаты каждого кабеля приводит к необоснованным расходам владельца инфраструктуры на эксплуатацию электросетей и проведение дополнительных осмотров опор линий электропередачи. Также может увеличиваться срок проведения аварийно-восстановительных работ с положенных 2 до 22 часов при ремонте перегруженных ВОЛС опор.

«Важнее всего не государственное регулирование само по себе, а наличие экономически оправданного и открытого механизма для установления цен на размещение ВОЛС на опорах»,— считают в «Вымпелкоме». В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев, в «Ростелекоме» не ответили на вопрос “Ъ” о необходимости госрегулирования цен на размещение ВОЛС.

Собственники опор электропередачи, как правило, являются субъектами естественных монополий, и в отношении них уже существует госрегулирование, но не прямое (тарифы), а через правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке. «ФАС в 2023 году были разработаны методические рекомендации по установлению цен на доступ к инфраструктуре. Они как раз призваны урегулировать порядок расчетов. Как показывают действия энергетиков и жалобы операторов, методические рекомендации нуждаются в доработке как с точки зрения определений, так и с точки зрения расчета тарифа»,— добавляет он. При этом источник “Ъ”, близкий к правительству, говорит, что вопрос о госрегулировании цен на размещение ВОЛС на опорах электропередачи на повестке пока не стоит.

Алексей Жабин, Татьяна Дятел