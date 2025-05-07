Операторы ищут опору в суде

Подмосковные операторы связи судятся с «Россетями» из-за изменения порядка оплаты размещения оптоволоконных кабелей на опорах электропередачи, так как расходы провайдеров после этого в среднем выросли в три раза. Юристы указывают, что суды чаще встают на сторону операторов связи, хотя «Россети» обосновывают свою позицию увеличением операционных расходов, которые связаны с дополнительной нагрузкой на опоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Подмосковье более 20 операторов связи подали иски к региональным «Россетям» из-за того, что компания изменила порядок оплаты за размещение оптоволоконных кабелей на линиях электропередачи, следует из карточек дел, с которыми ознакомился “Ъ”. Большая часть споров длится еще с прошлого года. На одной опоре линии электропередачи может размещаться несколько кабелей операторов связи, и если раньше операторы рассчитывались за одну опору, то с начала 2024 года подмосковные «Россети» стали уведомлять компании об изменениях расчетов. Из одного из решений суда следует, что до начала прошлого года стоимость размещения составляла 81−103 руб. за одну опору, тогда как с 1 января составила 97−124 руб. за каждый провод, размещенный на опоре.

Из-за действий «Россетей» расходы операторов выросли до трех раз, так как оператор размещает в среднем три единицы оборудования, говорит глава Ассоциации малых операторов связи регионов (более 140 членов) Дмитрий Галушко. «Подобная ситуация сложилась в Поволжье и на Урале. Операторы из всех этих регионов обращались по поводу необоснованного взимания платы в ФАС. Заявление принято к рассмотрению, ФАС сейчас ведет проверку действий "Россетей" в этих регионах»,— добавляет он.

В пресс-службе «Россетей» “Ъ” сообщили, что методика расчета тарифа согласована с ФАС и «тарификации подлежит доступ к ЛЭП для размещения каждой (отдельной) линии электросвязи». В компании добавили, что у них не «стоит задачи» изменить единицу тарификации, но «для минимизации рисков и обеспечения принципа равных условий доступа к инфраструктуре, возможно, потребуется внесение изменений для исключения попыток недобросовестных операторов связи манипулировать понятием "точка доступа"». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. В «Ростелекоме» не ответили “Ъ”.

Минцифры в курсе сложившейся ситуации, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства. «Мы уже обратились в ФАС России для уточнения методики расчета стоимости размещения на подвесах электрических сетей. Также находимся в диалоге по этому вопросу с Минэнерго»,— добавили там.

Размещение на опорах является одним из ключевых способов строительства сетей, так как обычно это в 3−10 раз дешевле подземной прокладки и гораздо быстрее в реализации, объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. Он добавляет, что повышение стоимости размещения оборудования на опорах ЛЭП может повлечь как рост тарифов для абонентов, так и скорректировать планы развития сетей у крупных операторов. «В большей степени от повышения страдают операторы, чья бизнес-модель и география покрытия критически зависят от использования инфраструктуры опор ЛЭП, особенно небольшие компании, работающие на периферии крупных городов и в сельской местности»,— добавляет он.

В большинстве подобных споров суды встают на сторону операторов связи, говорит руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова. Суды учитывают то, что цена за один провод на опоре не соответствует собственной методике расчета тарифов за пользование объектами инфраструктуры «Россетей», объясняет она. «Сам тариф "Россетей" устанавливается за одну опору, в связи с чем устанавливать в договоре цену за каждый размещенный на опоре провод экономически необоснованно»,— рассказывает она.

Тем не менее, обосновывая оплату за каждый кабель, а не опору в целом, «Россети» указывают на увеличение операционных расходов, связанных с дополнительной нагрузкой на опоры, снижением безопасности ЛЭП и необходимостью дополнительных мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, добавляет руководитель корпоративной практики национальной юридической компании «Митра» Алина Ахметова.

Алексей Жабин, Татьяна Дятел