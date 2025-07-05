В Татарстане объем выданных автокредитов упал почти вдвое в годовом выражении
В Татарстане объем автокредитов с начала 2025 года составил 22,5 млрд руб., что почти вдвое меньше показателей прошлого года (44,2 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
В Татарстане объем выданных автокредитов упал почти вдвое в годовом выражении
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Несмотря на снижение, республика заняла пятое место в России по объему выданных автокредитов, уступив только Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Московской области и Москве.
В целом по России в период с января по май 2025 года объем выданных автокредитов составил 457,2 млрд руб., что на 53,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель достигал 975,3 млрд руб.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков объяснил, что снижение объемов автокредитования связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, в середине прошлого года были введены макропруденциальные ограничения, которые затруднили получение автокредитов для граждан с высоким уровнем долговой нагрузки.