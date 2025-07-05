В Татарстане объем автокредитов с начала 2025 года составил 22,5 млрд руб., что почти вдвое меньше показателей прошлого года (44,2 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объем выданных автокредитов упал почти вдвое в годовом выражении

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане объем выданных автокредитов упал почти вдвое в годовом выражении

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несмотря на снижение, республика заняла пятое место в России по объему выданных автокредитов, уступив только Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Московской области и Москве.

В целом по России в период с января по май 2025 года объем выданных автокредитов составил 457,2 млрд руб., что на 53,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель достигал 975,3 млрд руб.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков объяснил, что снижение объемов автокредитования связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, в середине прошлого года были введены макропруденциальные ограничения, которые затруднили получение автокредитов для граждан с высоким уровнем долговой нагрузки.

Влас Северин