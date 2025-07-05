Коучи тренируют штат

Бизнес стал нанимать штатных коучей на постоянную работу. Такая позиция есть на каждом третьем предприятии, говорится в исследовании Get Experts. Как правило, специалисты работают с сотрудниками индивидуально, этот подход используют 70% респондентов. Уровень распространения карьерного коучинга различается в зависимости от типа компании. Например, он внедрен в половине международных фирм и только в четверти российских.

Наличие коуча в штате позволяет развивать карьеры работников более эффективно, пояснила лидер направления по карьерному консультированию Get experts Светлана Быкова: «Коучей могут себе позволить только очень крупные компании, которые точно понимают, что для такого человека будет достаточно работы. Банки, FMCG, ритейл — штат сотрудников должен исчисляться в тысячах.

Что делает карьерный тренер? Помогает сотрудникам компаний достигать разные профессиональные или личностные цели. Например, формировать карьерную карту, повышать личную эффективность, развивать "мягкие" навыки, эмоциональный интеллект, строить долгосрочную траекторию развития внутри компании. Часто к таким людям приходят с проблемами, с которыми по каким-то причинам не могут прийти к своему прямому руководителю. Например, какие-то вопросы межличностного характера, адаптация к изменениям, развитие лидерских компетенций.

Спектр очень широкий. Но мы всегда предупреждаем, что результат никто не гарантирует».

Изначально карьерные коучи консультировали только собственников и руководителей крупных корпораций. Потом практика распространилась на менеджеров и HR-специалистов. Результаты опросов показывают, что такой опыт имеет каждый второй работник, вне зависимости от занимаемой позиции. Две трети респондентов обращались к коучу вне своей компании. Но в ближайшее время освоить навыки коучинга придется всем управленцам — этого требует современный стиль ведения бизнеса, полагает HR-директор компании «МТС Линк» Екатерина Прокушева: «Коучинговый стиль управления — это тренд.

Чаще всего компании выбирают путь, когда мы учим этому руководителей. Ведь коучинговый стиль — это слушать собеседника, задавать вопросы, помочь осознать, в чем проблема и найти решение, быть рядом в этот момент, поддержать. Вот этот вариант сейчас более актуален, когда каждый руководитель, который говорит про партнерство, современный стиль работы со своими сотрудниками, они так или иначе приходят к тому, что они начинают это использовать. Не я ставлю задачу или не говорю: "Почему ты плохо отработал?". Я спрашиваю: "Как ты думаешь, что ты мог сделать лучше? "

И таким образом мы делаем итерации в работу, в развитие сотрудника даже уже через руководителя. Очень часто запрос: "Обучите наших руководителей этому подходу, чтобы они его распространяли на своих ребят"».

Один из показателей эффективной работы корпоративного коуча — снижение уровня текучести кадров и числа увольнений в компании. Однако достижения, которые нравятся владельцу бизнеса, не всегда совпадают со стремлениями работника, предупреждает профессор Университета Джорджа Вашингтона, сертифицированный в США коуч Роман Терехин: «То, что компании предлагают подобные услуги внутри для своих сотрудников, по сути, является неким win-win. Это возможность для работника получить доступный ресурс, подчас даже бесплатно, а для компании — способ направить сотрудника туда, где это соответствовало бы и его приоритетам и интересам компании.

Но здесь есть потенциальный конфликт интересов. Если коуч нанят компанией, а не сотрудником, он замотивирован на то, чтобы помогать бизнесу.

Конечно, его первая цель — это придумать, как удержать ценный кадр внутри организации, хотя очень часто может быть ситуация, что для эффективного дальнейшего развития человека ему необходимо найти место снаружи компании, поменять карьерный трек или как минимум сменить организацию. Роль коуча — помощь человеку понять себя, найти свои интересы, выбрать, какие карьерные пути могут соответствовать этим интересам. Но если при этом бизнес-тренер представляет интересы компании, а не сотрудника, то есть потенциальный риск, что это будет сделано не ради помощи сотруднику, а с целью максимально интегрировать его в компанию и не дать ему уйти».

Коучинг постепенно перерастает из разряда мотивационных бесед в инструмент роста бизнеса с вполне измеримыми показателями, такими, например, как увеличение прибыли компании после серии консультаций, говорят эксперты по управлению человеческими ресурсами. При этом растет запрос на быстрый результат, то есть спринт-коучинг за пять-шесть недель с четким KPI. В перспективе особенно востребованы будут коучи, которые работают в узких нишах. Стоимость консультации у таких специалистов доходит до 100 тыс. руб. за сеанс.

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Светлана Белова