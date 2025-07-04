Автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу умер в 78 лет

Американский композитор Марк Сноу умер в возрасте 78 лет. Он сочинил музыку к сериалам «Секретные материалы», «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и другим. Об этом сообщает Variety.

Марк Сноу скончался 4 июля у себя дома в Коннектикуте. Он был 15-кратным номинантом на премию «Эмми». Шесть из них были за саундтреки к «Секретным материалам». Вся музыка к сериалу была создана на синтезаторах в домашней студии композитора.

Господин Сноу родился в Нью-Йорке в 1946 году. Он получил образование в Джульярдской школе, одном из крупнейших высших учебных заведений США в области искусства. В 1970-х он начала сочинять для оркестра. В 1980-х композитор стал одним из первых, кто полностью перешел на электронные устройства для записи.

Мелодию для пилотного эпизода «Секретных материалов» Марк Сноу сочинил в 1993 году. После композиция вошла в топ-10 хитов в Великобритании, Ирландии, Франции и по всей Европе. Однако сам композитор считал, что в ней нет ничего особенного.