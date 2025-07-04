Huawei стал самым продаваемым брендом планшетов в России

Продажи планшетов в России за первое полугодие выросли на 8% год к году. Наиболее продаваемым стал Huawei, на него пришлось 14% от всего рынка. Об этом свидетельствуют данные «М.Видео-Эльдорадо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На втором месте по числу проданных планшетов — Samsung (12%), на третьем — Redmi (11%). По распределению выручки лидируют Apple и Huawei (по 17%). Следом идут Samsung (16%) и Redmi (10%). Всего за первое полугодие было продано 1,5 млн планшетов на сумму 28,3 млрд руб.

Средняя цена устройств при этом снизилась на 3% — до 19,4 тыс. руб. «Наблюдаемый рост в штучном выражении кажется не очень значительным»,— сказал «Ъ» старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года прирост в штуках составлял почти 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По оценкам аналитиков, емкость рынка почти достигла пика. К концу года темпы роста могут замедлиться из-за инфляции и смещения интереса в сторону других устройств, например, ноутбуков.

Подробнее — в материале «Ъ» «У планшетов все хорошо сложилось».