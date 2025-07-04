Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

В городе Нальчик в Кабардино-Балкарии неизвестный с холодным оружием напал на сотрудника ДПС. Глава региона Казбек Коков сообщил, что пострадал сотрудник полиции, ему оказывается медицинская помощь.

Один из нападавших убит. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Господин Коков пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

По данным «Ъ», преступников было двое. Предварительно, они состояли в одной из террористических организаций. Второй нападавший успел скрыться, для его розыска ввели план «Перехват». Раненого полицейского увезли в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. СКР возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя по факту происшествия.

Позже Telegram-канал Baza заявил о задержании второго подозреваемого в нападении. Отмечается, что его причастность к преступлению пока не подтвердили.

Никита Черненко