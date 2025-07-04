Белгородский «Русский инструмент» вкладывает 160 млн в расширение производства

Белгородское ООО «Производственная фирма "Русский инструмент"» инвестирует 160 млн руб. в расширение производства резьбонарезных и фрезерных инструментов. Средства предоставлены в качестве льготного кредита корпорацией МСП на три года со ставкой 5% в первый год. Об этом сообщили в корпорации МСП.

За счет привлеченных средств компания планирует увеличить выручку на 40% и создать десять дополнительных рабочих мест. Также «Русский инструмент» намерен выйти на новые рынки сбыта, в том числе в страны ближнего зарубежья. У компании имеются производственные мощности как внутри страны, так и за рубежом.

В корпорации МСП подчеркнули, что это первый в Белгородской области льготный кредит по новой госпрограмме для предприятий станкостроения и робототехники. Ее реализует Минпромторг вместе с корпорацией через дочерний МСП-банк. Программа была запущена весной 2025 года в рамках нацпроекта «Средства производства автоматизации. Всего от российских предприятий поступила 141 заявка на 13,8 млрд руб.

«Кредит в размере до 200 млн руб. может быть использован как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Максимальный срок финансирования по программе составляет пять лет, что является оптимальным сроком для инвестиционного производственного цикла»,— отметил председатель правления МСП-банка Иван Подберезняк.

По данным Rusprofile, ООО «Производственная фирма "Русский инструмент"» зарегистрировано в Белгородском районе Белгородской области в 2016 году для производства инструмента. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Павел Лебедев. В 2024 году выручка компании составила 606 млн руб. при чистой прибыли в 87 млн руб.

Егор Якимов