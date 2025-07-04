Кадыров про слухи о своей смерти: «Не дождетесь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти во время совещания с членами регионального правительства. По его словам, слухи распространяют те, кто думает, что «если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер».

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы... Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути... Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь»,— сказал господин Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.

В мае Рамзан Кадыров называл тех, кто распространяет информацию о его болезни, «сплетниками без мужественности» и сравнил их с мышами. Осенью 2023 года чеченские оппозиционные каналы распространяли информацию о серьезном заболевании главы республики. На фоне этого господин Кадыров стал записывать видео с прогулок и занятий спортом. В августе 2024 года глава региона со ссылкой на заключения врачей говорил, что у него «организм, как у молодого парня».

Полина Мотызлевская