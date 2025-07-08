«Технологии должны работать на человека и на бизнес»

По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете по итогам 2024 года достиг 1,2 трлн руб., что на 53% больше, чем годом ранее. Это значит, что индустрия продолжает развиваться, несмотря на вызовы последних нескольких лет.

Один из драйверов отрасли — ритейл-медиа, или реклама на площадках электронной коммерции. Согласно оценке ассоциации, по итогам 2024 года сегмент достиг 381 млрд руб., а к концу 2025-го ожидается двукратный рост.

Причин высокой востребованности e-commerce-площадок среди рекламодателей несколько. Ключевые — рост количества пользователей, которые приходят в сервисы с намерением совершить покупку, знания об интересах и потребностях аудитории и дополнительный рекламный инвентарь. Синергия этих факторов позволяет любым бизнесам не просто широко показывать рекламу, а привлекать потенциальных клиентов среди десятков миллионов пользователей.

Отвечая на тренд в индустрии, 4 июня «Авито Реклама» запустила новый рекламный кабинет, с помощью которого бренды могут самостоятельно проводить кампании, а также гибко управлять настройками, привлекая аудиторию, заинтересованную в покупке.

В интервью «Ъ-Review» старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель рассказал о роли технологий в развитии нового кабинета, а также о трендах рынка, которые сохранятся в ближайшей перспективе.