«Я продолжал фотографировать людей, даже когда меня волокли куда-то по земле»

В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка классика итальянской фотожурналистики, который, по одной из версий, стал прототипом Папараццо — героя «Сладкой жизни» Феллини. На счету восьмидесятилетнего Рино Бариллари невероятное количество кадров с захваченными врасплох звездами, среди которых Одри Хепбёрн, Вуди Аллен, Софи Лорен, Брюс Уиллис. В «свинцовые 70-е» он с риском для жизни снимал Италию, охваченную социальными волнениями и терроризмом. На открытии выставки с фотографом побеседовала Елена Соломенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотожурналист Рино Бариллари

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фотожурналист Рино Бариллари

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Вы помните фотографию, ставшую первым шагом в вашей карьере?

— Конечно же, помню! Я сфотографировал известного актера Россано Брацци, прогуливающегося у фонтана Треви в Риме. В 1940-х Брацци считался одним из самых красивых мужчин в Италии, был настоящим секс-символом. Мне тогда было всего 14. Я продал негатив в информагентство, и на следующий же день фото вышло сразу в нескольких изданиях. Когда я это увидел — я заплакал. Это же какое-то чудо: раньше я видел Брацци только на экране кинотеатра, и вот — он на моей фотографии в газетах. Я был на седьмом небе, окрылен!

— Ваше имя в каком-то смысле уже является брендом, вы носите титул короля папарацци. Каково это?

— О, это ответственно! Ты должен быть достойным доверия: надежным, серьезным, честным и в определенных случаях проявлять уважение к тому, кого ты фотографируешь. Но… не всегда.

— Когда, вы считаете, можно обойтись без уважения?

— В том случае, если знаменитость проявляет агрессию. Тогда нужно защищаться — и все равно фотографировать! Ведь снимки враждебно настроенных звезд продаются гораздо лучше.

— Считается, что именно вы прототип персонажа Феллини, фоторепортера Папараццо из «Сладкой жизни». Как вы познакомились с режиссером и какие отношения вас связывали?

— Я был совсем юнцом, когда мы познакомились. Для Федерико Феллини я был кем-то типа младшего родственника, он частенько меня поддразнивал. Как-то говорит: «Рино, я хочу сделать с тобой следующий фильм — "Фотограф-папарацци"». И я ждал, ждал, но так и не дождался… Большой выдумщик был Феллини, все время сочинял какие-то невероятные истории.

Когда я был рядом с ним, то тоже оказывался в центре внимания, на меня смотрели как на важную персону, это было приятно, конечно. Это Феллини меня «короновал». Он называл меня «короленок». То есть он был король кино, а я — маленький король фотографии, папарацци.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рино Бариллари на своей выставке «Король папарацци» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Рино Бариллари (слева) на церемонии открытия своей выставки «Король папарацци» в МАММ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рино Бариллари на церемонии открытия выставки Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Рино Бариллари на своей выставке «Король папарацци» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Рино Бариллари (слева) на церемонии открытия своей выставки «Король папарацци» в МАММ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рино Бариллари на церемонии открытия выставки Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

— Есть ли фотография, за которую сейчас вам стыдно и вы сожалеете, что сделали ее?

— Пожалуй, есть что-то подобное. После выхода фильма «Фотоувеличение» («Blowup») Микеланджело Антониони в 1966 году все подряд начинающие актрисы захотели фотосессию, где бы они были голыми, как в этой картине. А в Италии тогда было запрещено снимать обнаженную натуру. В прессе была цензура. «Фотоувеличение» произвело эффект разорвавшейся бомбы, это был скандал и соблазн одновременно. Все самые красивые девушки Рима хотели так сфотографироваться. И что же? Я фотографировал!

— Какова цель работы папарацци лично для вас?

— Создавать эксклюзивные снимки. Это самая прекрасная работа на свете: ты показываешь ту действительность, которую люди предпочли бы скрыть от остальных. Обнажаешь истину. Папарацци создает образы, которые красноречивее миллиона слов. В словах всегда можно что-то утаить: там обязательно появляется некоторая фальшь. А внезапный снимок не дает скрыть чувства!

Это азартное дело, полное страсти. Для того чтобы сделать хороший правдивый фоторепортаж, часто нужно сражаться, быть агрессивным. Мы не проповедники — мы охотники за эмоцией и правдой.

Я сначала снимал людей, а потом уже спрашивал — можно ли. Они часто говорили «Нельзя!», но дело было уже сделано — снимок был уже у меня. Иногда снимал тайком, иногда переодевался священником или врачом, чтобы достать нужный кадр.

— Вам то и дело доставалось за такую позицию. В аннотации к выставке говорится, что вы 165 раз попадали в больницу, 12 раз вам ломали ребра, разбили 78 фотоаппаратов. Но это никогда вас не останавливало. Что заставляло каждый раз продолжать, несмотря на агрессию со стороны тех, кого вы снимаете?

— Да, я продолжал фотографировать людей, даже когда они набрасывались на меня с кулаками, даже когда меня волокли куда-то по земле. Если остановишься, сдашься — ты провалишься, ничего не выйдет.

Нужно снимать до последнего вздоха. Тогда есть шанс поймать в объектив что-то искреннее и сильное, пусть даже это будет агрессия.

Но чаще на меня нападали не сами звезды, а их охранники, желая выслужиться. Сами звезды часто реагируют значительно миролюбивее.

Да, бывает, знаменитостей раздражают внезапные вспышки, они предпочитают постановочные кадры, на которых они выглядят идеально, и не любят папарацци. Но в конце концов, мы все равно работаем на их популярность!

— В ваш объектив попадали не только герои dolce vita. Вы снимали и социальные волнения в Риме 1970-х — восстания, уличные бои, тюремные бунты. Это, вероятно, поопаснее, чем кулаки разгневанной звезды?

— Бывает, приезжаешь на место и вообще не понимаешь, что происходит. На тебя набрасываются, бьют, а ты не знаешь, почему, а спросить некогда и не у кого… Просто подбегаешь и фотографируешь. А через пару дней оказывается, что ты сделал самую важную фотографию: ни у кого больше ничего подобного нет.

— В какой ситуации вы никогда бы не стали снимать?

— Если бы мне угрожали оружием. Я же не Рэмбо! Во всех остальных случаях я фотографирую.

— Какой снимок вы мечтаете сделать?

— Я бы хотел сделать фотографию, которая бы стала посланием миру о чем-то важном. Такой снимок у меня еще впереди.