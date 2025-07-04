Нижегородским контрактникам компенсируют расходы на геномную регистрацию

Минсоцполитики Нижегородской области подготовило проект порядка компенсации расходов на оплату добровольной государственной геномной регистрации для службы по контракту с Минобороны РФ в зоне военной спецоперации. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу, саму меру дополнительной поддержки утвердило областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компенсация из областного бюджета полагается гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, подписавшим военный контракт. Регистрация будут проводиться, в том числе, на базе ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра областного ГУ МВД. Средства перечислят на банковские карты получателей льготы. Компенсация составит 1,4 тыс. руб.

Геномная регистрация необходима для идентификации личности человека. Согласно российскому законодательству, регистрация проводится добровольно. В обязательном порядке ее проходят осужденные.

Владимир Зубарев