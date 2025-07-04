Лавров об Эр-Рияде как площадке для переговоров и развязке конфликта с Киевом

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о совместных планах двух государств, отметил роль королевства в украинском урегулировании и выразил надежду на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российско-саудовские отношения

Россия и Саудовская Аравия будут продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии намечено на вторую половину этого года в королевстве.

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь этого года.

Россия приветствует решение Саудовской Аравии быть страной-гостем на ПМЭФ-2026.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября.

Украинский конфликт

Россия благодарит Саудовскую Аравию за позицию по украинскому вопросу и стремление внести свой вклад в мирное урегулирование.

Россию не устраивает развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности.

Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как площадку для новых переговоров с США по согласованию с Вашингтоном.

Ближневосточный конфликт