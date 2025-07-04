Лавров об Эр-Рияде как площадке для переговоров и развязке конфликта с Киевом
Лавров рассказал о готовности РФ рассмотреть Эр-Рияд как место для переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о совместных планах двух государств, отметил роль королевства в украинском урегулировании и выразил надежду на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Российско-саудовские отношения
- Россия и Саудовская Аравия будут продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.
- Заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии намечено на вторую половину этого года в королевстве.
- Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь этого года.
- Россия приветствует решение Саудовской Аравии быть страной-гостем на ПМЭФ-2026.
- Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября.
Украинский конфликт
- Россия благодарит Саудовскую Аравию за позицию по украинскому вопросу и стремление внести свой вклад в мирное урегулирование.
- Россию не устраивает развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности.
- Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как площадку для новых переговоров с США по согласованию с Вашингтоном.
Ближневосточный конфликт
- Россия надеется, что страны Европы осознают свою ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке. На сессии МАГАТЭ они продвигали антииранские решения.
- Россия надеется, что война Израиля и Ирана закончилась, но «партия войны» на Ближнем Востоке еще активна.
- Россия и Саудовская Аравия надеются на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем.
- Россия считает необходимой срочную деэскалацию в секторе Газа.
- Путин и Трамп в телефонном разговоре уделили ключевое внимание теме Ирана, высказались за возобновление переговоров.