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Коммерсантъ FM
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Лавров об Эр-Рияде как площадке для переговоров и развязке конфликта с Киевом

Лавров рассказал о готовности РФ рассмотреть Эр-Рияд как место для переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о совместных планах двух государств, отметил роль королевства в украинском урегулировании и выразил надежду на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров

Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российско-саудовские отношения

  • Россия и Саудовская Аравия будут продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.
  • Заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии намечено на вторую половину этого года в королевстве.
  • Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь этого года.
  • Россия приветствует решение Саудовской Аравии быть страной-гостем на ПМЭФ-2026.
  • Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября.

Украинский конфликт

  • Россия благодарит Саудовскую Аравию за позицию по украинскому вопросу и стремление внести свой вклад в мирное урегулирование.
  • Россию не устраивает развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности.
  • Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как площадку для новых переговоров с США по согласованию с Вашингтоном.

Ближневосточный конфликт

  • Россия надеется, что страны Европы осознают свою ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке. На сессии МАГАТЭ они продвигали антииранские решения.
  • Россия надеется, что война Израиля и Ирана закончилась, но «партия войны» на Ближнем Востоке еще активна.
  • Россия и Саудовская Аравия надеются на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем.
  • Россия считает необходимой срочную деэскалацию в секторе Газа.
  • Путин и Трамп в телефонном разговоре уделили ключевое внимание теме Ирана, высказались за возобновление переговоров.

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