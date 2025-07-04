Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего директора ООО «Айр-Групп», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 85 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 85 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 85 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, обвиняемый не платил налог на добавленную стоимость с первого квартала 2020 года по третий квартал 2022 года. Мужчина предоставил в налоговую службу ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях со 183 организациями, включив их в декларации и другие документы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Вахитовский районный суд Казани.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Айр-Групп» было зарегистрировано в октябре 2015 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным за 2022 год выручка организации составила 836 млн руб. при убытке в 707 тыс. руб. Кредиторская задолженность компании достигла 134 млн руб. В настоящее время организация находится в процессе банкротства.

Анар Зейналов