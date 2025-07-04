В реестр кредиторов БПК имени Гафури внесли 4 млрд рублей долга перед БФ «Урал»

Арбитражный суд Башкирии включил в реестр требований кредиторов третьей очереди БПК имени Гафури (находилось под контролем Марселя Юсупова) более 4 млрд руб. основного долга перед благотворительным фондом «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фонд кредитовал должника в 2015 году.

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» зарегистрировано в 2007 году в Мелеузе, производило мясо индейки под брендом «Индюшкин». В марте 2019 года был признан банкротом, размер требований кредиторов оценивался в 17,9 млрд руб.

В мае конкурсный управляющий должника Рустэм Саитгареев попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия компании «Авангард», «Мясной Сервис», «Мясной Трейдинг», «Кама Ритейл», «Индифуд», а также Елену Камилову, Джамилю Биккинину (Камилову), Алексея Григоренко и Сергея Антонова.

Год назад Рустэм Саитгареев попросил привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия московские ООО «Специализированный застройщик "Фармэллинрус"», ООО «Правовой центр МААТ» и предпринимателя из Самары Сергея Евстегнеева.

Наталья Балыкова