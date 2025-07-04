У компании-владельца Пермского свинокомплекса изымут 4,8 тыс. га земли

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Пермского края о возвращении в федеральную собственность более 4,8 тыс. га земель лесного фонда. Как сообщает надзорный орган, ранее было установлено, что из федеральной собственности незаконно выбыло 111 земельных участков. В итоге прокуратура обратилась с иском в суд, который был удовлетворен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», ответчиком по иску было АО «Агро-Альянс». Эта компания контролирует имущественный комплекс Пермского свинокомплекса. АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года, процедура была завершена в конце 2024 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец того же года составлял 777,6 млн руб.

Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работают АО «Агро-Альянс» (разведение свиней) и ООО «Майский мясокомбинат» (переработка). В марте стало известно, что АО «Агро-Альянс» выкупило имущественный комплекс Пермского свинокомплекса за 247 млн руб.