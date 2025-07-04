Миронов попросил Генпрокуратуру проверить диаспоры и связанные с ними структуры

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур. Документ есть в распоряжении «РИА Новости». https://ria.ru/20250704/mironov-2027075703.html

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации»,— написал лидер СРЗП. Отдельно он указал на необходимость проверить деятельность торговых комплексов «Садовод» и «Фуд Сити» на соответствие законам.

Миронов ссылается на позицию депутатов СРЗП, которые неоднократно заявляли, что деятельность диаспор «угрожает безопасности государства и ее граждан». Особую озабоченность, по их мнению, представляют преступные группы с участием лиц, имеющих двойное гражданство. В обращении подчеркивается риск использования таких сообществ «в ущерб интересам РФ».

Конфликт Москвы и Баку произошел после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали несколько десятков азербайджанцев, а также были арестованы шестеро граждан республики по делу об убийстве. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян: были задержаны журналисты и другие россияне.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные» https://www.kommersant.ru/doc/7855434