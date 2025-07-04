ДВЖД в первом полугодии фиксирует спад погрузки на 4,9%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—июне сократилась на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,7 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,1%, более чем до 122,3 млрд тарифных тонно-километров.

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, спад в основном пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 7%, до 3,8 млн т) и строительных грузов (на 35,7%, до 994,6 тыс. т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4,6%, до 17,4 млн т). Помимо этого, уменьшилась в объемах погрузка лесных грузов (на 6,4%, до 1,4 млн т) и чермета (на 3%, до 444,8 тыс. т).

Вместе с тем зафиксирован рост в 4,8 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 531,3 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руды (на 13,9%, до 1,6 млн т) и зерна (на 20,9%, до 84,5 тыс. т).

В июне на станциях ДВЖД погружено 5,8 млн т грузов, что на 6,5% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил почти 19,6 млрд тарифных тонно-километров — на уровне прошлогоднего июня.

Ранее сообщалось, что ДВЖД показала рост погрузки в 2024 году к предыдущему году на 2,6%, до 76,1 млн т. В феврале на станциях ДВЖД погружено 5,6 млн т грузов, что на 6% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 23,9 млрд тарифных тонно-километров — остался на прежнем уровне.

Эрнест Филипповский, Хабаровск