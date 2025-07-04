«КамАЗ» запретил проносить покупную еду из-за угрозы диверсий

На предприятиях ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах временно запретили проносить пищевую продукцию. Мера введена распоряжением о биологической и химической безопасности, сообщает корпоративное издание «Вести КамАЗа».

Запрет объяснили необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления в связи с политической обстановкой и риском диверсий на фоне СВО. До отмены ограничений сотрудникам нельзя проносить как магазинную еду, так и заказанную. Исключение сделано для домашней пищи в контейнерах для личного употребления. Ограничения также коснутся промышленных товаров, за исключением необходимых для работы.

В «КамАЗе» подчеркнули временный характер меры. Ее отмена будет оформлена отдельным распоряжением.