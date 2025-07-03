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Коммерсантъ FM
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В ЦБ хотят ограничить период действия карт с истекшим сроком годности

Центробанк России планирует сократить ранее продленный период хождения платежных карт с истекшим сроком действия. Об этом журналистам на Финансовом конгрессе заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

Она напомнила, что до этого банки продляли сроки действия карт из-за трудностей с их перевыпуском после ухода Visa и Mastercard из России. Сейчас банки постепенно замещают чипы импортного производства.

Такое решение ЦБ также поможет бороться с мошенническими схемами, подчеркнула госпожа Бакина. «Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает», — прокомментировала она для РБК.

Госпожа Бакина также уточнила, что банкам заранее объявят срок вступления новой инициативы в силу.

В 2022 году Visa и Mastercard приостановили деятельность в России на фоне российско-украинского конфликта. В Национальной системе платежных карт заявляли, что карты платежных систем смогут работать внутри России до истечения срока действия. После банки начали продлевать действие уже выпущенных карт вплоть до бессрочного.

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