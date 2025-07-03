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Коммерсантъ FM
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Умер актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам Квентина Тарантино

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен. Известность ему принесли роли в фильмах Квентина Тарантино («Бешеные псы», «Убить Билла. Фильм 2», «Омерзительная восьмерка»). О его смерти сообщил NBC News со ссылкой на менеджера артиста Рона Смита.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Актер умер в результате сердечного приступа. Карьера Мэдсена продлилась более 40 лет. Он также отметился ролями в картинах «Донни Браско» и «Город грехов».

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Прежде чем стать актером, он работал маляром, автомехаником и санитаром скорой помощи. Начал профессиональную карьеру в 1983 году с научно-фантастического фильма «Военные игры». В последние годы он активно снимался в независимом кино и готовил к выпуску книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника», которая была на стадии редактирования.

Майкла Мэдсена часто играл отрицательных персонажей. В «Бешеных псах» он исполнил роль Мистера Блондина, в дилогии «Убить Билла» — убийцу Бадда, а в «Омерзительной восьмерке» — бандита Джо Гейджа. Также занимался озвучиванием видеоигр: «Grand Theft Auto III», «Dishonored» и «The Walking Dead: Season Two».

Фотогалерея

Тарантиновский актер

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С актрисой Сьюзан Сарандон в триллере «Тельма и Луиза», 1991 год

С актрисой Сьюзан Сарандон в триллере «Тельма и Луиза», 1991 год

Фото: MGM Studios / Getty Images

На фотосессии, 1995 год

На фотосессии, 1995 год

Фото: 7e Art / MGM / Photo12 / AFP

С французским режиссером Жаном Куненом на съемках вестерна «Блуберри», 2004 год

С французским режиссером Жаном Куненом на съемках вестерна «Блуберри», 2004 год

Фото: BRUNO CALVO / La Petite Reine / Ajoz Films / Photo12 / AFP

На премьере фильма «Убить Билла. Часть 2» в Лондоне, 2004 год

На премьере фильма «Убить Билла. Часть 2» в Лондоне, 2004 год

Фото: Matt Dunham / GB / Reuters

С фигуркой своего персонажа из фильма Квентина Тарантино «Бешенные псы» — мистером Блондином, 2003 год

С фигуркой своего персонажа из фильма Квентина Тарантино «Бешенные псы» — мистером Блондином, 2003 год

Фото: Albert L. Ortega / WireImage

Майкл Мэдсен входил в пул актеров, постоянно участвующих в фильмах Квентина Тарантино. Актер снялся в 5 из 10 фильмах режиссера

Майкл Мэдсен входил в пул актеров, постоянно участвующих в фильмах Квентина Тарантино. Актер снялся в 5 из 10 фильмах режиссера

Фото: Toby Melville TM / dbp / Reuters

С женой ДеАнной Морган на 59-м Международном кинофестивале в Каннах, 2006 год

С женой ДеАнной Морган на 59-м Международном кинофестивале в Каннах, 2006 год

Фото: Laurent Emmanuel / AP

С обезьяной на Красной площади в Москве, 2007 год

С обезьяной на Красной площади в Москве, 2007 год

Фото: Юрий Машков / ТАСС

С актером Дэвидом Кэррадайном на выставке фотографий знаменитостей в Беверли-Хиллз, 2007 год

С актером Дэвидом Кэррадайном на выставке фотографий знаменитостей в Беверли-Хиллз, 2007 год

Фото: George Pimentel / WireImage

На кинофестивале Sundance в Юте, 2009 год

На кинофестивале Sundance в Юте, 2009 год

Фото: Katy Winn / AP Images for Gibson Guitar / AP

На предпремьерном показе фильма «Путь» режиссера Владимира Пасичника в кинотеатре «Пушкинский» в Москве, 2009 год

На предпремьерном показе фильма «Путь» режиссера Владимира Пасичника в кинотеатре «Пушкинский» в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Майкл Мэдсен несколько раз снимался в российских фильмах, в том числе в качестве камео &lt;br>На съемках фильма «Скорый: Москва-Россия» режиссера Игоря Волошина в Московской области, 2013 год

Майкл Мэдсен несколько раз снимался в российских фильмах, в том числе в качестве камео
На съемках фильма «Скорый: Москва-Россия» режиссера Игоря Волошина в Московской области, 2013 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С актером Сэмюэлем Л. Джексоном на премьере фильма «Омерзительная восьмерка» в Лос-Анджелесе, 2015 год

С актером Сэмюэлем Л. Джексоном на премьере фильма «Омерзительная восьмерка» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

На премьере сериала «Сверхспособности» в кинотеатре ArcLight Cinemas в Калифорнии, 2016 год

На премьере сериала «Сверхспособности» в кинотеатре ArcLight Cinemas в Калифорнии, 2016 год

Фото: Rich Polk / Getty Images for Sony Pictures Television

Майкл Мэдсен оставляет отпечатки ног перед кинотеатром TCL на Аллее славы в Голливуде, 2020 год

Майкл Мэдсен оставляет отпечатки ног перед кинотеатром TCL на Аллее славы в Голливуде, 2020 год

Фото: Chris Pizzello / AP

На кинофестивале Mammoth Film Festival в Калифорнии, 2024 год

На кинофестивале Mammoth Film Festival в Калифорнии, 2024 год

Фото: Michael Bezjian / Getty Images for Mammoth Film Festival

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С актрисой Сьюзан Сарандон в триллере «Тельма и Луиза», 1991 год

Фото: MGM Studios / Getty Images

На фотосессии, 1995 год

Фото: 7e Art / MGM / Photo12 / AFP

С французским режиссером Жаном Куненом на съемках вестерна «Блуберри», 2004 год

Фото: BRUNO CALVO / La Petite Reine / Ajoz Films / Photo12 / AFP

На премьере фильма «Убить Билла. Часть 2» в Лондоне, 2004 год

Фото: Matt Dunham / GB / Reuters

С фигуркой своего персонажа из фильма Квентина Тарантино «Бешенные псы» — мистером Блондином, 2003 год

Фото: Albert L. Ortega / WireImage

Майкл Мэдсен входил в пул актеров, постоянно участвующих в фильмах Квентина Тарантино. Актер снялся в 5 из 10 фильмах режиссера

Фото: Toby Melville TM / dbp / Reuters

С женой ДеАнной Морган на 59-м Международном кинофестивале в Каннах, 2006 год

Фото: Laurent Emmanuel / AP

С обезьяной на Красной площади в Москве, 2007 год

Фото: Юрий Машков / ТАСС

С актером Дэвидом Кэррадайном на выставке фотографий знаменитостей в Беверли-Хиллз, 2007 год

Фото: George Pimentel / WireImage

На кинофестивале Sundance в Юте, 2009 год

Фото: Katy Winn / AP Images for Gibson Guitar / AP

На предпремьерном показе фильма «Путь» режиссера Владимира Пасичника в кинотеатре «Пушкинский» в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Майкл Мэдсен несколько раз снимался в российских фильмах, в том числе в качестве камео
На съемках фильма «Скорый: Москва-Россия» режиссера Игоря Волошина в Московской области, 2013 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С актером Сэмюэлем Л. Джексоном на премьере фильма «Омерзительная восьмерка» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

На премьере сериала «Сверхспособности» в кинотеатре ArcLight Cinemas в Калифорнии, 2016 год

Фото: Rich Polk / Getty Images for Sony Pictures Television

Майкл Мэдсен оставляет отпечатки ног перед кинотеатром TCL на Аллее славы в Голливуде, 2020 год

Фото: Chris Pizzello / AP

На кинофестивале Mammoth Film Festival в Калифорнии, 2024 год

Фото: Michael Bezjian / Getty Images for Mammoth Film Festival

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