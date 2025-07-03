Умер актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам Квентина Тарантино

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен. Известность ему принесли роли в фильмах Квентина Тарантино («Бешеные псы», «Убить Билла. Фильм 2», «Омерзительная восьмерка»). О его смерти сообщил NBC News со ссылкой на менеджера артиста Рона Смита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Актер умер в результате сердечного приступа. Карьера Мэдсена продлилась более 40 лет. Он также отметился ролями в картинах «Донни Браско» и «Город грехов».

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Прежде чем стать актером, он работал маляром, автомехаником и санитаром скорой помощи. Начал профессиональную карьеру в 1983 году с научно-фантастического фильма «Военные игры». В последние годы он активно снимался в независимом кино и готовил к выпуску книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника», которая была на стадии редактирования.

Майкла Мэдсена часто играл отрицательных персонажей. В «Бешеных псах» он исполнил роль Мистера Блондина, в дилогии «Убить Билла» — убийцу Бадда, а в «Омерзительной восьмерке» — бандита Джо Гейджа. Также занимался озвучиванием видеоигр: «Grand Theft Auto III», «Dishonored» и «The Walking Dead: Season Two».