Лето поехало в минус

Продажи новых автомобилей в июне, вопреки прогнозу большинства участников рынка, оказались хуже майских. Наличие «выкрученных на максимум» дисконтов не помогает разогнать спрос, на который продолжают давить труднодоступные кредиты. Июль, вероятно, превзойдет результаты прошедшего месяца, в том числе на волне ожиданий возможного увеличения утильсбора на часть машин для физлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в июне сократились к маю на 1,2%, до 90,12 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». В годовом выражении, следует из данных агентства, рынок снизился на 27,6%. Как правило, уточняют собеседники “Ъ”, результаты июня выше майских из-за большого количества праздничных дней.

По мнению коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, результаты июня свидетельствуют о продолжающемся снижении покупательского спроса и недоступности кредитов. «Рынок вышел на своеобразное плато, и результаты кардинально не будут отличаться от месяца к месяцу, если не будет каких-то информационных поводов, способных сдвинуть рынок в одну из сторон»,— считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По данным «Автостата», лидером на рынке новых автомобилей в июне остается Lada. Продажи бренда к маю снизились на 5,4%, до 24,17 тыс. штук. На втором месте Haval, сокративший реализацию относительно прошлого месяца на 13,7%, до 9,17 тыс. штук. Топ-3 замыкает Chery с результатом 8,86 тыс. проданных машин, что на 9,4% ниже майского показателя. Следом идут Changan и Geely: первый увеличил реализацию за месяц на 13,3%, до 6,39 тыс. штук, второй сократил на 2,13%, до 6,17 тыс. штук.

В первом полугодии рынок новых легковых машин снизился на 26,3% год к году, до 530,38 тыс. штук. Пятерка лидеров практически аналогична результатам июня. Исключение — Geely и Changan, занявшие в рейтинге по итогам шести месяцев четвертое и пятое место. Продажи машин этих брендов сократились на 48,5%, до 35,58 тыс. штук, и на 38,5%, до 29,94 тыс. штук соответственно. Первое место традиционно у Lada, снизившей реализацию на 25%, до 155,48 тыс. штук. Следом идут Haval и Chery, продажи которых упали на 21,5%, до 63,9 тыс. штук, и 22,6%, до 55,3 тыс. штук, соответственно.

Топ моделей новых легковых автомобилей по продажам в июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 11521 –28,0 12,8 2 Lada Vesta 5871 –49,3 6,5 3 Haval Jolion 3606 –48,4 4,0 4 Changan Uni-S 3023 –23,2 3,4 5 Belgee X50 2713 –16,4 3,0 6 Chery Tiggo 4 2472 н/д 2,7 7 Geely Monjaro 2438 –38,0 2,7 8 Lada Niva Legend 2416 –20,7 2,7 9 Lada Largus VP 2131 57,6 раза 2,36 10 Lada Niva Travel 2105 –40,1 2,34 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Самыми популярными моделями на рынке новых машин в июне стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Changan UNI-S и Belgee X50. В топ-5 по итогам первого полугодия входят Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, а также Lada Niva Travel и Geely Monjaro.

Господин Иванов отмечает, что на российском рынке растет доля продаж автомобилей, ввезенных параллельным импортом. Тенденция касается как премиального сегмента, так и массового, уточняет топ-менеджер. Евгений Житнухин указывает на рост интереса россиян к ассортименту вторичного рынка. «Многие потребители предпочитают приобретать автомобили с пробегом ввиду ограниченного выбора марок и моделей (на первичном рынке.— “Ъ”)»,— поясняет он.

Ситуация с автомобильными стоками, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры, по-прежнему тяжелая, хотя на рынке и наметился тренд на сокращение их объемов. По оценке заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, за полгода дилеры «подсушились» в среднем на 15%. С тенденцией соглашается Николай Иванов, уточняя, что сейчас совокупные запасы новых машин в стране могут составлять около 430 тыс. автомобилей. «Запасы автомобилей прошлых годов выпуска все еще есть в наличии у дилеров, соответственно, их можно успеть приобрести с выгодой в текущем месяце»,— полагает господин Житнухин. Скидочные программы, добавляет Ренат Тюктеев, сейчас «откручены на максимум».

Впрочем, гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что в июне значительных изменений по общему автомобильному стоку не произошло. Хотя ряд брендов с июля убрали скидки и поддержки по ряду моделей, уточняет он: «Мы предполагаем, что эти модели были распроданы и склады по ним стали комфортными».

Ожидания от июля, согласно опросу “Ъ” среди дилеров и аналитиков, более оптимистичные, хотя и резких скачков спроса не предвидится. В частности, в ГК «Авилон» прогнозируют рынок на уровне 98–100 тыс. автомобилей, в «Рольфе» — 100 тыс. машин. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также полагает, что результаты июля превзойдут июньские. Спрос, по его мнению, может подстегнуть ожидаемая индексация утильсбора для автомобилей мощностью более 160 л. с., ввозимых физическими лицами. О том, что такая мера обсуждается, 2 июля сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Наталия Мирошниченко