И целой платформы мало

«Авито Тех» выкупила права на IT-платформу для продуктовой аналитики EXPF Sigma. В компании планируют интегрировать систему с собственным, уже работающим на рынке решением для тестирования продуктовых гипотез и закрепить позиции в сегменте, объем которого оценивают в 1,5 млрд руб. и где пока нет явного лидера.

Входящая в «Авито» IT-компания «Авито Тех» приобрела платформу для продуктовой аналитики Sigma у компании EXPF, рассказали “Ъ” в «Авито Тех». Так, в первой рассчитывают занять значительную долю на российском рынке цифровой аналитики и усилить позиции собственной профильной платформы Trisigma (позволяет бизнесу проводить тестирования продуктовых гипотез). В компании рынок продуктовой аналитики в целом оценивают в 1,5 млрд руб.

Сделка, по словам представителя «Авито Тех», «находится в процессе закрытия», ее сумму он не разглашает. В рамках сделки «Авито Тех» «приобретает технологическое решение EXPF Sigma», уточнил он. Представитель «Авито Тех» также поделился, что к ним присоединяется команда создателей Sigma, а также «Авито Тех» получает доступ к клиентской базе EXPF по данному направлению. Платформы будут интегрированы.

ООО «Авито Тех» — дочерняя IT-структура сервиса объявлений Avito (ООО «Кех Екоммерц»), которая принадлежит ему на 100%. Компания занимается разработкой цифровых решений, аналитикой и т. д. По данным «СПАРК Интерфакс», выручка «Авито Тех» за 2024 год составила 22,65 млрд руб., чистая прибыль — 2,12 млрд руб.

Платформа «Авито» Trisigma используется в компаниях электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисах и т. д. EXPF (ООО «ИЭксПиЭф») основана в 2022 году, принадлежит двум физлицам, по 50%. Выручка ООО за 2024 год — 20,63 млн руб., чистая прибыль — более 10 млн руб.

Глобальный рынок продуктовой аналитики оценивался в $12,46 млрд в 2024 году с прогнозом до $14,89 млрд в 2025 году, приводят данные в Atomic Capital. Это относительно новый и быстрорастущий сегмент, такие темпы роста могут сохраняться на протяжении трех-пяти лет, допускают там. Но на российском продуктовом рынке «пока нет доминирующего игрока». Покупка EXPF Sigma экономит «Авито» время на разработку и IT-ресурсы, а также дает выход на целевую аудиторию, «более массовую», поскольку собственный продукт компании нацелен на крупный бизнес, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

«Для малого и среднего бизнеса использование платформ с готовыми инструментами для анализа более выгодно, чем разработка собственных решений или использование электронных таблиц»,— говорит гендиректор IT-компании «Рдтех» Светлана Иванова. У компании есть шансы закрепиться на развивающемся рынке, считает директор технологической практики «ТеДо» Марина Кубанина, но для этого потребуется бесшовная интеграция Sigma и Trisigma, а также удобный интерфейс для разных сегментов бизнеса и т. д. В «Яндекс.Маркете» и Wildberries отказались от комментариев, в «Мегамаркете» и Ozon не ответили “Ъ”.

При этом, как отмечает управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян, с позиции стратегического инвестора покупка готового решения скорее направлена на внутренние задачи платформы «Авито»: «В целом на рынке много решений с идентичным функционалом, и можно предположить, что сделка прошла по достаточно комфортной цене для "Авито"». При этом, добавляет эксперт, для венчурного инвестора, который ориентируется на высокую доходность, подобные проекты не становятся целевыми для вложений, так как не являются «прорывными» и, вероятно, в перспективе будут вытесняться достаточно легкими в использовании и интеграции сервисами на базе ИИ.

Татьяна Исакова, Алексей Жабин