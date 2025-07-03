Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок»,— сказал президент на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Сегодня утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Господин Песков не уточнил, с кем именно намерен переговорить российский лидер.

О планах Владимира Путина побеседовать с американским коллегой стало известно в тот период, когда в СМИ активно обсуждается вопрос приостановки части поставок американских вооружений на Украину. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя появившуюся в СМИ информацию, говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, Вашингтон «не останавливал отправку вооружений на Украину». В Кремле на новости о приостановке поставок оружия Украине из США отреагировали позитивно, отметив, что это может приблизить конец специальной военной операции.

Анастасия Домбицкая