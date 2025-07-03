Гострудинспекция установила вину «СП Урожай» в гибели работника

Гострудинспекция в Башкирии установила вину ООО «СП Урожай» в гибели 45-летнего работника, сообщает пресс-служба ведомства. Несчастный случай произошел 4 февраля на территории элеватора компании в селе Белое Озеро Гафурийского района.

Работник компании получил смертельные травмы во время погрузки зерна в железнодорожный вагон, упав с высоты 4,5 м. Пострадавшего успели доставить в больницу, где спустя несколько дней он скончался. Во время расследования было установлено, что сотрудник не должен был выполнять эту работу.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, пострадавшему не выдали специальную противоскользящую обувь для работы на высоте и не проинструктировали по охране труда. Материалы расследования переданы в органы следствия.

ООО «СП Урожай», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Староабсалямово Аургазинского района в декабре 2016 года. Владельцами компании являются Гульнара и Римма Рафиковы. В 2024 году выручка составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 599,7 млн руб.

Майя Иванова