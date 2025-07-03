ЦБ не получал заявок на возвращение иностранных банков в Россию

Банк России пока не видел заявок зарубежных банков на возвращение в страну. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но, в общем, остались здесь. Поэтому вопрос, наверное, скорее об их активности»,— сказала она на Финансовом конгрессе ЦБ (трансляция велась на сайте мероприятия).

В апреле председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявлял, что не заметил признаков возвращения иностранных финансовых организаций в Россию. По его мнению, вести диалог об этом еще рано.

О деятельности иностранных банков в России — в материале «Ъ» «Все деньги в гости будут к нам».