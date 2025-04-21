Все деньги в гости будут к нам

Переговоры между РФ и США по восстановлению мира на Украине влияют на политику иностранных банков в РФ. Структуры из «недружественных» стран готовы приостанавливать сворачивание прибыльного бизнеса в России своих дочерних банков. Тем более, что банки с владельцами из лояльных РФ юрисдикций последовательно наращивают присутствие в стране, и конкуренция усиливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В минувшую пятницу, 18 апреля Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) приостановил попытки продать российское подразделение на фоне переговоров России и США. Решение группы поставить на паузу процесс выхода из РФ связано с неопределенностью в мировой политике, приводит слова одного из источников FT. RBI, в свою очередь, заявил, что процесс продажи российской «дочки» продолжается, напомнив, впрочем, о невозможности сделки в данный момент из-за решения российского суда об аресте акций Райффайзенбанка.

Несмотря на декларативные заявления и показательные шаги по сворачиванию бизнеса в РФ, Райффайзенбанк не только не спешит покидать Россию, но и продолжает получать прибыль. Так, за 2024 год, согласно отчетности по российским стандартам, чистая прибыль Райффайзенбанка увеличилась на 13,7%, а капитал — на 22,4%. При этом сокращение активов банк показал символическое: –4,3% за 2024 год.

“Ъ” проанализировал отчетность других банков, находящихся под контролем иностранцев. Согласно ей, снижение чистой прибыли в прошлом году показали лишь корейский банк КЭБ ЭйчЭнБи банк (–73%), Юникредит-банк (–26%) и Коммерцбанк (–20%). Инобанки, связанные с недружественными юрисдикциями, в условиях неопределенности ищут новые пути оптимизации своих доходов и находят их, отмечают аналитики. По словам независимого эксперта Юрия Коптелова, смысл работы иностранных банков классически строился на основе обслуживания клиентов, являющихся подразделениями либо «дочками» иностранных компаний, плюс сопровождение расчетов по ВЭД, для крупных коммерческих банков использовалась универсальная модель (расчеты, кредиты, прайвет, розница, валютный и фондовый рынки). «Перечень услуг изменился в прямой корреляции с тем, какие корни имел тот или иной банк»,— продолжает Юрий Коптелов. Сложившиеся отношения между странами, так называемая дружественность или недружественность, имеют огромное значение для работы инобанков, согласен зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.

По словам экспертов, самую широкую деятельность на сегодняшний день ведут в РФ китайские банки в силу того, что у Китая с РФ самый большой объем бизнеса. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9%, составив рекордные $244,819 млрд. Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ. Например, у одной из крупнейших российских «дочек» китайских банков — Чайна Констракшен банка чистая прибыль в 2024 году выросла на 24%, а активы — на 269,9%. Отчетность по итогам года «Бэнк оф Чайна» и Чайнасельхозбанка пока недоступна.

В то же время у «дочек» китайских банков комплайенс достаточно сложный из-за вторичных санкций, которых китайцы опасаются, указывает зампред комитета по финрынку Госдумы Аркадий Свистунов: «Другие, например иранские или арабские, банки имеют гораздо меньший объем бизнеса, и, соответственно, деятельность более сужена». Также ведут свою деятельность белорусские, киргизские, узбекские, азербайджанские, армянские банки — у них наиболее активная деятельность, широкий спектр операций на территории РФ, но комплайенс в последнее время тоже ужесточился, продолжает он.

При этом вне зависимости от происхождения иностранные «дочки» активно пользуются возможностью заработка на размещениях собственных средств в ЦБ. «Они размещают свои средства в ЦБ, потому что степень надежности самая высокая для них и здесь нет конфликта интересов»,— поясняет господин Свистунов.

С точки зрения будущего возможность открытия филиалов иностранных банков в России подразумевает наличие четких правил и условий. «В прошлом году был принят закон, который разрешает открывать филиалы иностранных банков, в нем однозначно указано, что каждый раз решение об открытии такого филиала будет принимать ЦБ с учетом определенных условий, перечня разрешенных операций, то есть не все операции будут разрешены»,— добавил господин Свистунов.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева