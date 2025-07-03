При взрыве в центре Луганска погиб один человек

На улице Тараса Шевченко в центре Луганска произошел взрыв. Погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ЛНР.

Взрыв произошел примерно в 11:52 мск. По данным «РИА Новости», рядом находится краеведческий музей, где проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток». Что стало причиной взрыва, неизвестно. Власти региона информацию пока никак не комментировали.

Операция «Поток» была проведена в ночь на 9 марта — российские военнослужащие преодолели около 15 км по трубопроводу и вышли в тыл украинских войск у Суджи. 13 марта Минобороны России сообщило о взятии города. 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении Курской области от ВСУ.