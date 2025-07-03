«Автостат»: в России впервые за несколько лет подешевели машины с пробегом

В первой половине 2025 года средневзвешенная цена на автомобили с пробегом снизилась на 4%, до 1,13 млн руб. Цены на эти машины опустились впервые за несколько лет, сообщил в Telegram директор «Автостата» Сергей Целиков.

Господин Целиков назвал четыре возможные причины снижения цен. Первая - их слишком большой рост в последние годы: за 5 лет цены увеличились почти вдвое. В числе других: охлаждение спроса на авторынке, большие скидки и распродажи новых автомобилей, а также окрепший рубль, который позволяет заказывать машины из-за границы дешевле, чем в 2024 году.

Также приводится статистика по ценам автомобилей с пробегом. В 2021 году они в среднем стоили 666,8 тыс. руб. (рост на 22% в годовом выражении), в 2022 году — 890 тыс. руб. (+33%), в 2023 году — 1,04 млн руб. (+17%), в 2024 году — 1,175 млн руб. (+13%).

По данным «Автостата», за первое полугодие также упали (на 10–15%) цены на китайские подержанные машины, выпущенные от года до трех лет назад. На стоимость влияет в том числе кратно выросший за последнее годы объем вторичного китайского парка. Аналитики считают, что ситуация вряд ли изменится до конца года.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайские автомобили ударились в пробег».