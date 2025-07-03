У главы отдела Госстрйонадзора арестовали имущество по делу о взятке

Суд наложил арест на имущество начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова. Под арест попали земельные участки главы отдела. Мужчину обвиняют в получении взяток при выполнении гособоронзаказа.

В военных органах СКР рассказали, что в 2018-2020 годах госзаказчик заключил многомиллионные контракты с коммерсантами на постройку объектов в Калининградской области. Господин Кожевников должен был контролировать исполнение заказа.

В тот же период представители организаций передали фигуранту взятки деньгами и имуществом, чтобы тот принял в эксплуатацию построенные объекты. Из-за этого были нарушены условия контракта, а Минобороны причинен крупный ущерб.

Юрия Кожевникова отправили в СИЗО в апреле этого года, защита просила о домашнем аресте для фигуранта. По вменяемой статье (п. «в» ч. 5, ч.6 ст. 290 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Никита Черненко