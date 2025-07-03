В Кемерове ввели завод минеральных удобрений за 1 млрд рублей

Резидент особой экономической зоны «Кузбасс» — кемеровское ООО «Грас» (50% у АО «ГК “Азот”», 50% у московского ООО «Джиэсэм Кемикалс») запустило производство гранулированного сульфата аммония мощностью 250 тыс. т в год. Он используется в качестве минерального удобрения. Новое производство находится в Кемерове на площадке КАО «Азот» (входит в ГК «Азот»), сообщила пресс-служба фонда развития промышленности (ФРП). Гранулированный сульфат аммония получается методом агломерации из кристаллического сульфата, получаемого с КАО «Азот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд руб., из которых 406 млн руб. предоставил фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение отечественного оборудования. О строительстве завода стало известно в 2022 году, ввод предприятия был запланирован на декабрь 2024 года.

Срок окупаемости нового производства составит пять лет. Компания планирует поставлять продукцию на внутренний рынок, а также направлять на экспорт в страны Латинской Америки.

Лолита Белова