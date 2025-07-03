В России введут налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифры подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний. Доля прямого или косвенного госучастия в них должна превышать 50%. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Господин Мишустин ожидает предложения до конца третьего квартала. Изменения будут внесены в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций.
Кроме того, премьер министр поручил Минцифры отдавать приоритет при выдаче грантов на IT-проекты предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Это расширит возможности таких предприятий для цифровизации производств. Также акцент при распределении грантов должен быть сделан на IT-проекты в области искусственного интеллекта.
Правительство планирует выделить 33 млрд руб. на особо значимые IT-проекты до 2027 года. Речь идет о проектах по импортозамещению программного обеспечения.
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