Минпросвещения с 1 сентября будет оценивать инклюзивную среду в школах

Минпросвещения с 1 сентября будет ежегодно оценивать инклюзивную среду во всех российских школах. Об этом «РИА Новости» сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

«Уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями — как должна работать инклюзивная школа»,— пояснила она.

Госпожа Фальковская также представила данные: число учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза. Сейчас в общеобразовательных организациях обучаются 61% таких школьников.

Полина Мотызлевская