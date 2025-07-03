ИТ-кампус «Неймарк» презентовал новые общежития и программы образования

В межвузовском ИТ-кампусе «Неймарк» к сентябрю сдадут комплекс общежитий, рассчитанный на проживание 1,3 тыс. студентов. Совместно с четырьмя нижегородскими вузами в учебном году предполагается набрать первых 180 студентов. При выпуске они получат два диплома: о высшем образовании от вуза-партнера и о дополнительном профобразовании от «Университета Неймарк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, на программу бакалавриата ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения». Партнерами этой программы стали «Сбер» и «Yadro». На базе НИУ ВШЭ открыты «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» и онлайн-программа «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» (последняя на английском языке). Партнерами стали «Yadro», «ВК» «Альфа-банк» и «Huawei».

В НГТУ им. Р.Е. Алексеева предусмотрена программа специалитета «Безопасность информационных систем. В магистерской программе «Цифровые двойники объектов капитального строительства» на базе ННГАСУ партнерами стали «Дом.РФ», нижегородские застройщики, Минстрой России с его образовательный блоком и «Росатом».

Стоимость обучения по программам составит от 300 до 550 тыс. руб. в год, что выше средней платы. В «Университете Неймарк» это объяснили тем, что учебная нагрузка выйдет за рамки стандартных часов, у студентов будет плотное расписание, а зарплаты в ИТ-сфере в целом выше средних. «Наша задача – подготовить на выходе ребят, которые готовы с первого дня после выпуска включаться в работу компании. Привлечение большого количества индустриальных партнеров, которые делятся своим опытом и готовят специалистов под себя, под свои задачи. Мы надеемся, что наши выпускники станут сразу middle-специалистами, то есть именно теми, кого сейчас очень не хватает на рынке», – рассказал и. о. ректора «Университета Неймарк» Алексей Хабибуллин. Талантливые студенты смогут претендовать на грант, который компенсирует до 100% стоимости обучения и проживания в кампусе.

Анастасия Титова