Wildberries и Russ запускают собственного оператора рекламных данных

Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО РВБ) планирует запустить собственного оператора рекламных данных (ОРД; собирает, обрабатывает и передает информацию в рекламных кампаниях в единый реестр), сообщили «Ъ» источники на медиарынке. ООО «РВБ Платформа» было зарегистрировано 1 апреля, его уставный капитал составляет 200 млн руб., гендиректором организации указан Игорь Грачев — топ-менеджер в ряде проектов РВБ.

В Wildberries и Russ подтвердили «Ъ» планируемый запуск ОРД. По словам представителя компании, сейчас разработка сервиса уже завершается, в организации готовят ресурсы, в том числе информационные, инфраструктурные и трудовые, чтобы отвечать необходимым требованиям. В Wildberries и Russ заявили, что создание ОРД осуществлялось за счет внутренних ресурсов. Источники «Ъ» на рынке интернет-рекламы оценивают инвестиции в разработку и поддержку в первый год в сумму до 100 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Спрос рождает продвижение».