Спрос рождает продвижение

По данным “Ъ”, на рынке появится еще один оператор рекламных данных (ОРД). Его планирует запустить объединенная компания Wildberries и Russ — по оценке участников рынка, инвестиции в развитие и поддержку проекта на первом этапе составили до 100 млн руб. Помимо нового игрока в сегменте уже существует семь сервисов, в том числе от «Яндекса» и VK, которые занимают большую долю рынка, напоминают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО РВБ) планирует запустить собственного оператора рекламных данных (собирает, обрабатывает и передает информацию в рекламных кампаниях в единый реестр), рассказали “Ъ” источники на медиарынке. Он зарегистрирован как ООО «РВБ Платформа», следует из данных Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), с которыми ознакомился “Ъ”. ООО было зарегистрировано 1 апреля, его уставный капитал составляет 200 млн руб., гендиректором организации указан Игорь Грачев — топ-менеджер в ряде проектов РВБ, отмечается в «СПАРК-Интерфакс».

В Wildberries и Russ подтвердили “Ъ” планируемый запуск ОРД. Сейчас разработка сервиса уже завершается, в организации готовят ресурсы, в том числе информационные, инфраструктурные и трудовые, чтобы отвечать необходимым требованиям, уточнил представитель компании:

«Запуск оператора обусловлен активным развитием вертикали цифровой рекламы, а также стремлением обеспечивать бесперебойную передачу данных от рекламодателей—партнеров компании в ЕРИР».

В Wildberries и Russ уверяют, что создание ОРД осуществлялось за счет внутренних ресурсов. Источники “Ъ” на рынке интернет-рекламы оценивают инвестиции в разработку и поддержку в первый год в сумму до 100 млн руб.

Сейчас в России работают семь ОРД, одобренных Роскомнадзором. Это «Лаборатория разработки» («Сбер»), «Яндекс Оператор рекламных данных», «ВК Рекламные технологии», «Озон ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком») и ОРД-А (AmberData). В основном Wildberries работала именно с последней компанией, говорят источники “Ъ”. Появление ОРД в целом было обусловлено обновленным ФЗ «О рекламе», который вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Согласно ему, все рекламные объявления подлежат маркировке, впоследствии данные направляются в ЕРИР через посредников — операторов рекламных данных. В компаниях, управляющих ОРД, отказались комментировать перспективы новой структуры на рынке.

По итогам прошлого года объем российского рынка рекламы и продвижения в интернете достиг 1,2 трлн руб., увеличившись на 53% год к году, отмечали в Ассоциации развития интерактивной рекламы. Сегмент digital-рекламы за этот период вырос на 16–18%, указывали в Centra со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (см. “Ъ” от 16 июня).

Запуск собственного ОРД Wildberries и Russ участники рынка называют логичным: это обусловлено внутренними потребностями в передаче и защите данных партнеров. Например, в случае введения маркировки информационных услуг это станет необходимым условием бесперебойной и безопасной работы компании и ее партнеров, не исключает директор по закупкам рекламы в цифровой среде OMD Resolution Ирина Гущина: «Для рынка всегда полезна дополнительная конкуренция».

Любая крупная система стремится максимально «замкнуть на себя клиентские задачи», соглашается операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов: «При этом сейчас рекламодателям Wildberries приходится регистрировать данные об интеграциях в сторонних системах, что означает потерю части доходов для самой площадки». В целом на рынке есть несколько ключевых игроков, которые обеспечивают большую долю маркировки рекламы, указывает руководитель продукта по ОРД Hybrid Андрей Храмцов: «Думаю, что в первую очередь компания планирует замкнуть свое рекламное направление бизнеса в экосистеме, чтобы не делиться данными о размещениях с текущими ОРД, а также снизить затраты на маркировку».

Варвара Полонская