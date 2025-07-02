Производитель «Коровки из Кореновки» не получал от Армении документы по запрещенному эскимо

Производитель «Коровки из Кореновки» не получала от Армении официальных заключений по запрещенной к ввозу партии эскимо. Российская сторона ожидает документы в ближайшее время. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе ГК «Ренна», в которую входит «Фабрика настоящего мороженого».

«Со своей стороны можем отметить, что перед отгрузкой данной партии на экспорт был проведен контроль качества»,— уточнили в компании. По итогам проверок никаких нарушений не было выявлено. После сообщения о запрете на ввоз была проведена повторная экспертиза, которая также не показала отклонений от нормы.

В пресс-службе пояснили, что нарушения могут возникнуть из-за нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца. Производитель мороженого находится в контакте с армянской стороной и надзорными ведомствами для контроля за ситуацией.

Речь идет о партии мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта. Других запретов на ввоз продукции «Коровки из Кореновки» нет. Партию, импортированную после 2 июля, отзовут или утилизируют. Армянская сторона утверждала, что запрет на ввоз связан с превышением допустимого уровня бактерий кишечной палочки.