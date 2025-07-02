Яхтенную марину в Балаклаве вернули в собственность РФ

Балаклавскую яхтенную марину вернули в собственность Российской Федерации и передали в управление государственному предприятию. Об этом заявила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на круглом столе по созданию в России круглогодичных курортов при Совете Федерации. Ранее марина принадлежала десяти собственникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Основная часть площадок передана для реализации инвестпроектов, разрабатывается несколько проектов планировки территории»,— цитирует госпожу Литовко РИА Новости.

Госпожа Литовко также сообщила о создании двух крупных туристических центров — в Балаклаве и на северной стороне Севастополя. Общий номерной фонд составит 9,7 тыс. номеров. Объем инвестиций оценивается в 90 млрд руб.

Яхтенная марина в Балаклаве — инфраструктурный проект, реализуемый по поручению президента РФ Владимира Путина, включенный в проект «Пять морей и озеро Байкал». Марина возводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Объект сочетает в себе туристическую привлекательность с модернизацией сопутствующей инфраструктуры. Марина рассчитана на более 600 судов международного класса, а общая длина причальной инфраструктуры составит 1941 метр.

Наталья Решетняк