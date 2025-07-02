Мошенники зарядились от Минобороны

Как стало известно “Ъ”, за многомиллионные хищения при исполнении контрактов с Минобороны осуждены экс-начальник отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) полковник запаса Евгений Пустовой и глава Курского аккумуляторного завода (КАЗ) Андрей Рыбянцев. Им предстоит отсидеть по шесть лет и выплатить более 700 млн руб. военному ведомству, признанному потерпевшей стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Приговор Евгению Пустовому и Андрею Рыбянцеву Московский гарнизонный военный суд вынес 2 июля по итогам процесса, затянувшегося почти на два с половиной года. Представитель военной прокуратуры просил суд признать фигурантов виновными в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По мнению надзорного ведомства, они «в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения совершили хищение» с ноября 2016 по ноябрь 2017 года 91,4 млн руб., а в период с июня 2017 по август 2019 года — еще 100 млн руб. Кроме того, им в вину вменялось покушение на хищение в 2017–2020 годах более 1 млрд руб. Как считает Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР), данное преступление «не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам». В итоге, по мнению прокурора, подсудимые заслужили по семь с небольшим лет колонии общего режима.

В ходе следствия сумма якобы причиненного государству в лице Минобороны ущерба оценивалась более чем в 860 млн руб., однако гражданский иск потерпевшей стороной был заявлен на 743 млн 678 тыс. руб.

Евгений Пустовой и Андрей Рыбянцев свою вину категорически отрицали. Впрочем, суд назначил первому шесть с половиной лет лишения свободы, а второму — шесть лет, одновременно удовлетворив гражданский иск Минобороны. На его погашение, очевидно, пойдут 1910 монет из драгоценных металлов стоимостью почти 40 млн руб., изъятых из банковской ячейки Андрея Рыбянцева.

Конвой задержал осужденных, находившихся под подписками о невыезде и надлежащем поведении, в зале суда. Представители защиты заявили “Ъ”, что обжалуют приговор.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, ГВСУ СКР начало расследование в марте 2020 года после проверки исполнения госконтракта между ГАБТУ Минобороны и ООО «Аникс» на поставку около 240 тыс. стартерных аккумуляторных батарей пяти модификаций в 2017–2019 годах.

Речь в основном шла о сухозаряженных свинцовых аккумуляторах, которые не заправлены электролитом и поэтому имеют гораздо больший срок хранения.

Начальная сумма электронного аукциона превышала 2,8 млрд руб. и по его итогам осталась фактически прежней. Деньги предполагалось выделять в три этапа, а аккумуляторы — отправить также в разное время на базы хранения Минобороны в Московскую, Новосибирскую, Ростовскую и Амурскую области.

По версии ГВСУ СКР, в результате различных махинаций часть средств, выделенных на закупку аккумуляторов, была похищена.

Одними из первых фигурантов расследования стали технический директор «Аникса» Сергей Федосеев, полковник Евгений Пустовой и гендиректор производителя аккумуляторов — завода КАЗ — Андрей Рыбянцев. Следует отметить, что завод, основанный еще в 1935 году, за это время произвел около 90 млн единиц различной продукции — от обычных стартерных аккумуляторов до батарей для подводных лодок и космических станций.

В ходе следствия Сергей Федосеев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Суд, учтя, что фигурант раскаялся, принял активные меры по содействию следствию и изобличил соучастников преступления, назначил ему в особом порядке три года заключения.

Сергей Сергеев