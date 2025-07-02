Объекты «Крымэнерго» перешли в федеральную собственность

Объекты электросетевого хозяйства «Крымэнерго» переданы в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства.

Совет министров Крыма должен до 1 октября представить в Росимущество полный комплект соответствующих документов. Росимуществу до конца 2026 года поручено обеспечить передачу объектов «Крымэнерго» организации по управлению единой национальной электрической сетью. Безвозмездное пользование продлится до 2027 года включительно.

ГУП РК «Крымэнерго» обслуживает 36,1 тыс. км линий электропередачи по всей территории Крыма. Предприятие обеспечивает электроэнергией около 966 тыс. бытовых потребителей и более 30 тыс. потребителей-юрлиц.