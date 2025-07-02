Промышленности протрубили сбор

Власти планируют ввести новый платеж — промышленный сбор в критически важных отраслях. За счет собранных средств обещано финансировать специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности, прежде всего электроники. Предполагается, что новый платеж будет отчасти похож на действующий в автопроме утильсбор. Он коснется производителей и импортеров промышленной продукции — при этом российским предприятиям платеж будет компенсироваться. Список продукции, в отношении которой будет действовать промышленный сбор, пока обсуждается — в Минпромторге не исключают, что речь пойдет не только об электронике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве обсуждают перевод промышленности на собирательство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В правительстве обсуждают перевод промышленности на собирательство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг прорабатывает введение нового платежа —промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях промышленности. Как сообщил 2 июля в ходе «правительственного часа» в Совете федерации глава ведомства Антон Алиханов, за счет собранных средств планируется пополнять специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей. Среди сегментов промышленности, которых может коснуться новый сбор, названы, в частности, радиоэлектронная промышленность и микроэлектроника. По словам министра, законом о промышленной политике уже предусмотрена возможность создания таких отраслевых фондов, теперь в нем надо закрепить и понятие промышленного сбора.

Напомним, сейчас правительство разрабатывает меры, нацеленные на достижение технологического суверенитета в условиях изоляции РФ от глобальной экономики.

Одна из возникших на этом пути проблем — отсутствие «длинных» денег на данные цели (см. “Ъ” от 14 апреля). Ее частичным решением и может стать введение промышленного сбора.

Предполагается, что он будет похож на утилизационный сбор, действующий в сфере автопрома. Но в отличие от утильсбора, который имеет целевое назначение (финансирование утилизации автомобилей), новый платеж, как пояснил накануне «правительственного часа» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, может носить более общий характер, то есть, судя по словам замминистра, он будет не компенсацией расходов, а мерой поддержки.

Детали механизма в Минпромторге пока не раскрывают. Как рассказал “Ъ” знакомый с ходом обсуждения председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков, предусматривается, что платить сбор будут все производители, а также импортеры выбранного продукта (например, серверов), но российским производителям платеж будет возвращаться.

По сути, «это квазиимпортные пошлины, формально не нарушающие правила ВТО», говорит Максим Третьяков.

Антон Алиханов заверил сенаторов, что введение сбора не окажет «существенного влияния на конечную стоимость промышленной продукции»: по расчетам ведомства, влияние оценивается «в процент от стоимости продукта». По словам министра, сейчас в правительстве обсуждаются порядок администрирования сбора и список продукции, на которую он будет распространяться. «Думаю, это не только ради электроники»,— добавил чиновник. По его словам, далее такого рода сборы могут носить «и срочный характер, иметь ограниченное по времени действие, имея в виду целевой характер реализации конкретных мероприятий».

Появление идеи промсбора Антон Алиханов объяснил еще и «серьезными рисками по демпингу со стороны различных стран» при поставках в Россию — утильсбор же зарекомендовал себя в качестве защитного механизма российского рынка. Напомним, утильсбор был введен в 2012 году после присоединения России к ВТО — сначала только для импортеров. Ставки сбора должны были компенсировать снижение ввозных пошлин на авто. После исков в ВТО от других стран механизм был скорректирован — требование об уплате сбора распространили на предприятия РФ и других стран Таможенного союза, но для российских организаций были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей “Ъ” сообщили, что предлагаемый промсбор с объединением пока не обсуждался.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин говорит о необходимости «тщательной проработки» нового механизма с участием бизнеса.

По его мнению, сбор возможен «исключительно на поддержку конкретных направлений, таких как микроэлектроника, и только при условии полной прозрачности его администрирования, адресности и целевого использования средств». Риск трансформации промсбора в дополнительную квазиналоговую нагрузку, полагает Сергей Катырин, необходимо исключить — «при всей важности идеи техсуверенитета следует учитывать текущую макроэкономическую ситуацию, высокую стоимость заимствований и ограниченные возможности для существенных инвестиций у значительной части компаний».

Председатель правления ГК «Аквариус» и член координационного совета «Деловой России» Алексей Калинин полагает, что при введении платежа по аналогии с утильсбором большого его вклада в рост себестоимости продукции микроэлектроники не ожидается. По оценке господина Калинина, при введении минимального сбора, например в размере 10% от стоимости продукции, за пять лет его общая сумма составит свыше 600 млрд руб., при этом четвертая часть этих средств вернется российским производителям. При дифференцированном в зависимости от вида продукции сборе поступления от него могут быть и больше, добавляет эксперт. «Новшество создаст условия для более справедливой конкуренции с иностранными компаниями»,— заключает он.

Евгения Крючкова