Ozon запустил программу психологической помощи для сотрудников ПВЗ

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) запустил программу поддержки для сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Программа включает онлайн-курсы по стрессоустойчивости, вебинары с психологами, юридические консультации, горячую линию помощи в периоды повышенной нагрузки.

Программа называется «Точка опоры». Она создана вместе с сервисом корпоративного благополучия «Понимаю». Участники получат скидки на индивидуальные консультации. Ей смогут воспользоваться 175 тыс. сотрудников и владельцев 65 тыс. пунктов Ozon по всей стране.